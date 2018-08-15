Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 11:39

Eskişehir’de Temmuz ayında konut satışı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir’de geçen yılın temmuz ayına göre konut satışları arttı.

Eskişehir’de Temmuz ayında konut satışı arttı

15 Ağustos 2018 11:39


Eskişehir genelinde konut satışları 2018 temmuz ayında, 2017 temmuz ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 2 bin 126 adet oldu. 2018 temmuz ayında konutların 941 adedi ilk el satış, bin 185 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir’de satışı yapılan 2 bin 126 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında azalarak 521 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,1 oranında artarak bin 605 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 521 konutun 222 adedi ilk satış, 299 adedi ise ikinci el satış oldu.



Türkiye’de 2018 temmuz ayında 123 bin 878 konut satıldı.


Türkiye genelinde konut satışları 2018 temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla; 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç