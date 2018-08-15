Eskişehir’de Temmuz ayında konut satışı arttı

Eskişehir genelinde konut satışları 2018 temmuz ayında, 2017 temmuz ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 2 bin 126 adet oldu. 2018 temmuz ayında konutların 941 adedi ilk el satış, bin 185 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir’de satışı yapılan 2 bin 126 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında azalarak 521 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,1 oranında artarak bin 605 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 521 konutun 222 adedi ilk satış, 299 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye’de 2018 temmuz ayında 123 bin 878 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla; 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.