Yangın, Eskişehir-Ankara Karayolu’nun 5’inci kilometresinde, Kanlıpınar Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki 01 CPM 13 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Tırdaki dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine girerek alevlere müdahale etti. Tır sürücüsünün çabasını gören yoldan geçen araç şoförleri de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tır da maddi hasar meydana geldi.