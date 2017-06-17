Eskişehir’de tombala operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘tombala’ diye tabir edilen kumar oynatılan Hoşnidiye Maahallesi Vural Sokakta bulunan bir derneğe, İstiklal Mahallesi Adalar Sokakta bulunan bir derneğe ve İstiklal Mahallesi Yalaman Sokakta bulunan ruhsatsız bir adrese operasyon düzenledi. Her 3 yerde de tombala oynandığını tespit eden ekipler, 185 şahsa toplam 41 bin 87 TL idari para cezası uygularken, 4 şahsa da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yaptı. Tüm bu yerlerde yapılan aramalarda da, 3 adet tabanca, 4 adet tombala makinesi, 4 adet fan, 9 adet televizyon, 2 adet bilgisayar ekranı, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kamera dağıtıcı, 11 adet kamera, çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi.

Emniyet güçleri, Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.