Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 12:24

Eskişehir’de trafiğe kapatılan alanlarda denetim

Eskişehir’de trafiğe kapatılan alanlarda denetim

23 Aralık 2016 12:24

Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin almış olduğu kararla araç, motosiklet ve bisiklet trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar zabıta ekipleri denetim yaptı.
Zabıta ekipleri, bu uygulana ile yayaların caddeleri daha güvenli kullanacaklarına dikkat çekti. İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerin de trafiğe kapatılan caddelerden olduğunu belirten ekipler, "Bu kararlar, yayaların daha güvenli daha emniyetli bir şekilde tramvay güzergahını kullanmaları için alındı. Kontrolsüz olarak motosikletlerin buralara girmesi, hız yapması ve yaya olan vatandaşlarımızı tehlikeye düşürmemesi için uygulama yapıyoruz. Zaten sivil araçların yasak olan bu bölgelere girmemesi için denetimlerimiz her zaman var. Ama bu motosiklet ve bisiklet konusunda da ceza yazmadan vatandaşlara da bilgilendirme babında denetimler yapıyoruz. İkazlara uymayan, uymamakta ısrar eden araçlara cezai işlem uygulandığı zamanlar da oldu Şu anda yaptığımız denetimler cezai işlem uygulanmadan sürücüleri bilgilendirerek bu güzergahları kullanmamaları açısından yapılan bilgilendirme denetimi. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğu bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kendilerini ikaz ediyoruz” diyerek, trafik kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta kkipleri, yapılan denetimlerin tamamen iyi niyetli yapıldığını, yayaların, bisikletlilerin ve motosikletlilerin can güvenliği açısından da gerekli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda özellikle son zamanlarda artan bu denetimlerden vatandaşların da genel olarak memnun olduklarını belirtti. Gerekli yerlere levhaların koyulduğunu, uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini ve UKOME tarafından alınan bu kararların uygulanması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlardan anlayışlı olmalarını beklediklerini söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç