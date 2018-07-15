Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Halit H. idaresindeki 03 HB 420 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Murat Bozdemir’in (37) kullandığı 06 NC 106 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki Fatma Bozdemir (62) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Murat, Hamdi (63), Satı (38) ve Kuzey Bozdemir (7), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Kuzey Bozdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.