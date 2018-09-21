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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana geldi. Tahir Kazımoğlu yönetimindeki 34 LA 3432 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük karayolunun 20'nci kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu yolculardan Ibrokhım Agzamov (11), olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Pgzamov'un (8), hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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