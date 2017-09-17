Eskişehir’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, bulvarda 26 SA 326 plaka otomobili ilerleyen İbrahim Aldemir, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisiklet ile ilerleyen Samet Sevinç (29) ile Muhitttin Gençer’e (60) çarparak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada,

sürücü Aldemir, araçta yolcu olarak bulunan Rahime Baştürk (18), Samet Sevinç ve Muhittin Gençer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaza sonrası parçalanıp ezilen bisikletler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.