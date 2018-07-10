Eskişehir’de trafik kazası; 2 ölü 2 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza; Eskişehir Sarıcakaya yolu üzerinde gerçekleşti. Murat Gündüz (38) idaresindeki 26 KK 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Orhan Aracacı kontrolündeli 26 GL 107 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Murat Gündüz ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Yıldırım (16) hayatını kaybederken, Nejla Gündüz (28) ve Gülsen Gündüz (36) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada otomobil içerisinde sıkışan Murat Gündüz ve Mehmet Emin Yıldırım’ın cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden uzun uğraşlar sonrasında çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.