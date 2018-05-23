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23 Mayıs 2018 12:41

Eskişehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir’de trafik kazası: 2 yaralı

23 Mayıs 2018 12:41


Edinilen bilgiye göre olay, Sümer mahallesindeki Kıymetli ve Kurtuluş sokakların kesişiminde gerçekleşti. Akşam saatlerinde Kurtuluş sokak üzerinde seyreden Serhat İ. idaresindeki 04 P 1504 plakalı otomobile, Kadir S’nin kullandığı 26 KY 521 plakalı kamyonet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında Serhat İ. ve içerisinde Gamze B.’nin de bulunduğu araç yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazaya müdahale etti. Kazanın etkisiyle araç içerine sıkışan Gamze B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı Serhat İ. ve araç içine sıkışan Gamze B., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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