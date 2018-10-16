Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Seyitgazi yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine doğru gelen 26 NR 212 plakalı otomobil, iddialara göre sürücüsü Asim Eray K'nın. virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç bir süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak ters durdu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Asim Eray K. ve araçta bulunan 2 kişi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkararak ambulansa bindirdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.