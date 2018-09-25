Eskişehir'de trafik kazası; 4 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.K.Ş. (27) idaresindeki otomobil, A.A.'nın (46) hakimiyetindeki araç ve V.Y.'nin (36) sürücülüğünü yaptığı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücülerin yanı sıra, yolcularda M.Ç. (38) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.