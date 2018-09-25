İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de trafik kazası; 4 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.K.Ş. (27) idaresindeki otomobil, A.A.'nın (46) hakimiyetindeki araç ve V.Y.'nin (36) sürücülüğünü yaptığı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücülerin yanı sıra, yolcularda M.Ç. (38) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.