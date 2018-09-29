Eskişehir'de trafik kazası

Eskişehir'de bir polis aracı ile binek otomobilin karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Eskişehir'de araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Seylap caddesiyle Üniversite caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 UV 818 plakalı otomobil ile 26 A 7528 plakalı polis otosu çarpışmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgede kısa süreli kontrollü ve fasılalı trafik akışı sağlanırken, polis otosunun çekici yardımıyla olay erinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaşanılan kazada yaralananların olmaması yüreklere su serpti.