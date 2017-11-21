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21 Kasım 2017 15:29

Eskişehir’de tramvay raydan çıktı, ulaşım 2 saat durdu

Eskişehir’de raydan çıkan tramvay uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, ulaşım da yaklaşık 2 saat boyunca durdu.

Eskişehir’de tramvay raydan çıktı, ulaşım 2 saat durdu

21 Kasım 2017 15:29


Otogar-Osmangazi Üniversitesi seferini yapan tramvay, İki Eylül Caddesi üzerinde seyrediyordu. Belediye durağından çıkış yapmasının ardından tramvay, kavşak noktasındaki makas değişim noktasına ulaştı. Bu sırada makaslarda oluşan bir sorundan dolayı tramvayın ilk vagonunun ön ve arka tekerleri raydan çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler önce tramvayı kriko yardımı ile kaldırırken, sonrasında tekerleri raya oturtmak için çalıştı. Çalışmaları onlarca vatandaş meraklı gözlerle takip ederken, rayına oturtulan tramvay yoluna devam etti.


Öte yandan raydan çıkan tramvaydan dolayı ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca durdu.




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