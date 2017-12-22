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22 Aralık 2017 16:14

Eskişehir’de tramvayın altına giren kedi uzun uğraşlar sonrasında çıkartılabildi

Eskişehir’de öğle saatlerinde kaza sonrası tramvayın altına giren yaralı kedi yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonrasına çıkartılabildi.

Eskişehir’de tramvayın altına giren kedi uzun uğraşlar sonrasında çıkartılabildi

22 Aralık 2017 16:14


Eskişehir’de Vişnelik tramvay durağı çevresinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve korkan kedi, durakta bekleyen tramvayın altına saklandı. Kedinin tramvayın altına girdiğini fark eden Vatman Cansu Deniz, aracı hareket ettirmedi. Vatmanın ve vatandaşların çabası ile kedi saklandığı yerden çıkartılmaya çalışıldı. Vatandaşlar ve görevliler mama vererek kediyi çıkarmaya çalışa da sonuç alamadı. Daha sonra olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri önce bir aparat yardımı ile kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Son çare olarak talzikli su denendi. Talzikli su ile kedinin tramvayın son setine kadar gitmesi sağlandı. Son bölümde bir türlü çıkartılamayan kedi için tramvay hareket ettirilmesi ile operasyon sonuç verdi.


Kedi daha sonra tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.


Görgü tanıklarından tramvayda yolcu olarak bulunan Çağlar Bayram olayı şöyle anlattı; "Bir araba kediye çarptı. Arka ayağından sakatlandı. Kedi can haliyle tramvayın altına kaçtı. Vatmanda bunu gördü. Vatman kediye zarar vermemesi için vatman tramvayı durdurdu"




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