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02 Eylül 2018 18:26

Eskişehir’de Türk Yıldızları rüzgarı

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Eskişehir’de Türk Yıldızları rüzgarı

02 Eylül 2018 18:26


Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’nda Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti. Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan Türk Yıldızları, manevraları ile izleyicileri büyüledi. 7 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.


Duygularını dile getiren vatandaşlar gösteriyi çok iyi bulduklarını emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.




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