Eskişehir'de ulaşım zammı eleştirileri

Dilek Gündoğan, Eskişehir'de ulaşıma yapılan zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar sonrasında 10 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Alınan bu kararla akıllı Eskart fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa, indirimli akıllı Eskart fiyatı 1 lira 35 kuruştan, 1 lira 60 kuruşa yükselmiş oldu. Akıllı tek geçişlik Esbilet 2 lira 70 kuruştan, 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Tek geçişlik indirimli Esbilet ise 2 lira 55 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükselirken tüketicilerin otobüs veya tramvaylardan yaptığı aktarma ücreti artık 30 kuruş yerine 35 kuruş oldu. Minibüs fiyatları ise 2 lira 25 kuruştan 2 lira 75 kuruşa yükseldi. Ayrıca S plakalı özel servis araçlarının ücretlerine de zam geldi.

Tüketicinin zamlara karşı zorlandığını ifade eden Gündoğan, “UKOME'nin bu kararı ile toplu taşıma ücretlerine yüzde 25-30 arasında zam gelmiş oldu. Tüketiciler ulaşıma gelen bu zamla ekonomik olarak biraz daha sıkıntıya düşerken okulların açılması ile öğrencilerde maddi anlamda mağdurluk olacaktır. Üretim ve hizmet şartlarında meydana gelen her olumsuz durumun faturasını tüketiciler ödemektedir. Bu sebeple ulaşıma yapılan zammı doğru bulmuyor tüketiciler adına yeniden gözden geçirilmesini ve kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.