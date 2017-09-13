Eskişehir’de uyuşturucu denetimi

Gerçekleştirilen uygulama neticesinde, Zafer Mahallesi Kanalcık Sokak üzerinde bisiklet ile seyir halinde bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen M.K. (20) isimli şahıs durduruldu. Emniyet görevlilerince yapılan kontrollerde M.K.’nın üzerinden 7 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, basit yaralama suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Farklı bir olayda ise, T.A., (36) isimli bir şahsın üzerinden ise 11,33 gram esrar maddesi ve 0.30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.