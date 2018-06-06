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06 Haziran 2018 12:27

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

06 Haziran 2018 12:27


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer Mahallesi’nde yürütülen 3 ayrı çalışma neticesinde 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 2 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalandı. Yakalanan 3 şahsın üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 26.55 gram bonzai, 7 adet extacy uyuşturucu hap ve 14 adet lyrıca uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Öte yandan, emniyetteki işlemleri akabinde yakalanan 3 şahıstan 2’si adliyeye sevk edildi.




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