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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda 7 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üzerilerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada ise, 6,70 gram bonzai, 1,27 skunk ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilerden 5 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', 2 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Narkotim ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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