Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir’e uyuşturucu madde nakleden ve satan şahıslara yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan 4 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada; 64 gram plaka esrar, 0,70 gram metafetamin, 1 adet hassas terazi, 5,80 gram morfin ve 0,58 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, diğer 3 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik devam eden 3 ayrı çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, toplam 1,63 gram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", 2 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılan 1 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.