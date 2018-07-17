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17 Temmuz 2018 16:16

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı

Eskişehir’de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı

17 Temmuz 2018 16:16


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar neticesinde bazı adresler belirledi. Ekipler, şehir merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 11.50 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 9 kişiden 7’sine Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 2 diğer şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında yasal işlem yapıldı.


Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.




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