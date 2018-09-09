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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından kente uyuşturucu satmak için gelen 1 şahıs takibe alındı. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahsın üzeri ve aracında yapılan aramada 4.82 gram metamfetamin, 5.83 gram 4 adet zıvana şeklinde tütün ile skunk maddesi, 2.05 gram skunk maddesi ve 0.8 gram esrar ele geçirildi. Şahsın aracının ön kısmında yer alan ’Bebek var’ yazısı ise dikkat çekti.


Ayrıca şahsa araçta izinsiz olarak ışıklı donanım bulundurmaktan ceza puanı ve 108 TL para cezasının yanı sıra, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

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