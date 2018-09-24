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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi

Eskişehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi.

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Eskişehir'e dışarıdan uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs Bursa Yolu Uygulama Noktasında yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 2 bin 800 adet Gerica hap, 0.75 gram Skunk, ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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