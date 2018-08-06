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06 Ağustos 2018 10:07

Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı 7 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yakalanan 9 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı 7 kişi adliyeye sevk edildi

06 Ağustos 2018 10:07


Edinilen bilgiye göre, özel harekat birimleri ve 80 polisin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 48 paket halinde 162,56 gram metamfetamin, 4 paket halinde 10,45 gram skunk, 2 paket halinde 4,10 gram bonzai, 2 paket halinde 3,20 gram kokain, 2 paket halinde 1,36 gram esrar, 2 paket halinde 1,59 gram eroin, 16 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 37 sokak satıcısı ile uyuşturucu kullanan 17 kişi olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alınıp 9 kişi hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si bugün adliyeye sevk edildi.




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