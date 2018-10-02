Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleşen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen Mehmet Ç.'yi yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 1 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

Öte yandan emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.