Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar esnasında şüpheli 2 İran uyruklu yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 152 adet tramadol uyuşturucu hap, 100 adet metadon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan, 1 şüpheli şahıs hakkında ise, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.