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03 Mayıs 2018 12:47

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu 2 şahıs yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 İran uyruklu şahıs yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu 2 şahıs yakalandı

03 Mayıs 2018 12:47


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar esnasında şüpheli 2 İran uyruklu yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 152 adet tramadol uyuşturucu hap, 100 adet metadon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Öte yandan 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan, 1 şüpheli şahıs hakkında ise, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.




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