Eskişehir’de yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu

Olay, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan batçıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, otoyol üzerinde seyreden araçları da etkileyerek görüş mesafesini düşürdü. Bu sırada kayganlaşan yolda batçıka giren bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucunda kaza yapan aracın arkasında seyir eden 3 otomobil sürücüsü de ardı ardına kazaya karıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, hafif yaralanan 3 kişi de 112 acil sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.