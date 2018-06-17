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17 Haziran 2018 12:25

Eskişehir’de yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu

Eskişehir’de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir’de yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu

17 Haziran 2018 12:25


Olay, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan batçıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, otoyol üzerinde seyreden araçları da etkileyerek görüş mesafesini düşürdü. Bu sırada kayganlaşan yolda batçıka giren bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucunda kaza yapan aracın arkasında seyir eden 3 otomobil sürücüsü de ardı ardına kazaya karıştı.


4 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, hafif yaralanan 3 kişi de 112 acil sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.




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