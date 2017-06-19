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19 Haziran 2017 12:42

Eskişehir’de yağmur etkili oldu

Eskişehir’de 18 dereceye kadar inen hava sıcaklığının yanı sıra zaman zaman etkiliği olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Eskişehir’de yağmur etkili oldu

19 Haziran 2017 12:42


Eskişehir’de dünden beri devam eden yağmur etkisini sürdürüyor. Tedbirli olan vatandaşlar yağmurdan yanlarından bulunan şemsiyeleri açarak korundu, bazıları ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Çalışan vatandaşlar ise, yağmura aldırmadan işine devam etti. Yağmur nedeniyle yollarda da su birikintileri oluştu.



Yarın gece 9 dereceye kadar düşecek


Meteoroloji verilerine göre; bugün 18 dereceye kadar inen gündüz sıcaklığı, yarın gece 9 dereceye kadar düşecek. Yağmurun gün içinde etkisini sürdürmesi, 20 Haziran Salı günü ise gök gürültü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağmurun yerini Çarşamba gününden itibaren güneşli bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.




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  • Çarşamba
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