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24 Kasım 2017 23:40

Eskişehir’de yakalanan 9 kişiden adeta cephanelik çıktı

Eskişehir’de yakalanan 9 kişinin üzerinden adeta cephanelik çıktı.

Eskişehir’de yakalanan 9 kişiden adeta cephanelik çıktı

24 Kasım 2017 23:40


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 9 kişi hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Çalışmalar sonucunda şahıslardan toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 25 adet 9 milimetre çapında mermi, 107 adet 7.65 milimetre çapında mermi, 2 adet pompalı av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet de tahta kınılı kılıç ele geçirildi.




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