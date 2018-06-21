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21 Haziran 2018 11:57

Eskişehir’de yangın paniği

Eskişehir’de bir iş merkezinin içindeki hukuk bürosunun havalandırma boşluğunda küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Eskişehir’de yangın paniği

21 Haziran 2018 11:57


Eskişehir’de bir hukuk bürosundan çıkan duman sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ekipleri, iş merkezinin 6’ıncı katında bulunan hukuk bürosunun içerisine girerek öncelikle dumanın tahliye olması için pencereleri açtı. Tahliye sırasında yangının kaynağını araştıran itfaiye ekipleri, kaynağın havalandırma boşluğu olduğunu tespit etti.


İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangın, havalandırma boşluğunda biriken çöplerin tutuşmasıyla meydana geldi. Havalandırma boşluğunda biriken çöplerin nasıl tutuştuğu belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının söndürüldüğü belirtildi.


Küçük çaplı maddi hasarla atlatılan yangında, can kaybı ve yaralanma gerçekleşmedi.




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