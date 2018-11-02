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Eskişehir'de yaşanan trafik kazaları mobeselere yansıdı

Eskişehir’de yaşanan 2 farklı trafik kazası, mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de yaşanan 2 farklı trafik kazası, mobese kameraları tarafından kaydedildi.


İlk kaydedilen kaza, Kentpark kavşağında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşıdan gelen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.


Diğer kaza ise yine öğle saatlerinde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden hızla ilerleyen otomobil, karşıdan sola dönmek isteyen otomobile çarptı, ardından savrularak yol kenarında durdu.


Kazalarda can kaybı yaşanmazken, hızın trafik kazalarına etkisi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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