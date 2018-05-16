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16 Mayıs 2018 22:50

Eskişehir’de yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Eskişehir’de yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

16 Mayıs 2018 22:50


Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu otogar üstgeçidinin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ünal Yücel idaresindeki 26 RP 384 plakalı kamyon, çevre yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir’e (78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.


Öte yandan kamyon sürücüsü Ünal Yücel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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