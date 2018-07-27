Eskişehir’de yeni bir bitki türü keşfedildi

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP) tarafından desteklenen “Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışmalar” adlı projede çok sayıda bilim insanı yer aldı. Sivrihisar’da keşfedilen bitki, Eskişehir’de ve ülkede botanik bilimine üstün hizmetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Japon Bahçesi kurucularından Prof. Dr. Ersin Yücel’e atfedilerek “Veronica Ersin-Yucelii (Yüce Mavi)” olarak adlandırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ocak, ön arazi çalışması sırasında tespit edip fotoğraflandırdığı bitki projesinin danışmanlığını da üstlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Koyuncu ise hem projenin yürütücülüğünü yaptı hem de projedeki sorumlu yazar olarak “A New Veronica (Plantaginaceae) Species From Central Anatolia, Turkey” makalesini yazdı. Plantaginaceae (Sinirotugiller) familyasından Veronica (Yavşanotu) cinsine ait olan yeni bitki türünü inceleyen makale, sistematik botanik camiasının saygın dergilerinden olan Phytotaxa Dergisinin Temmuz 2018 sayısında yayımlandı.

“Dünyanın hiçbir yerinde yok"

Prof. Dr. Ersin Yücel, keşfedilen bitkiye kendi adının verilmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek “Yeni bir bitki keşfedildiğinde buna kendi adınızı veremezsiniz. Bulduğunuz canlının ismine bulunduğu alanın içerisinde var olan ünlü bir insanın, ünlü bir nesnenin ya da bulunan canlıyı tanımlayan özelliklerden birinin adını verebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir bitkinin keşfedilmesi oldukça zor bir olaydır. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bu bitki, artık Türkiye’deki 12 bin endemik bitki arasındaki yerini aldı. Yeni keşfedilen bitkinin üzerinde araştırmalara devam ederken bu bitkiden parklarda ya da kimya alanında yararlanılabilecek mi diye kontrol ediyoruz” dedi.