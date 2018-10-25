Eskişehir'de yüksekler karla kaplandı

Eskişehir'de sabah saatleri itibariyle başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sonbahar günlerinin yaşandığı günlerde birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yerini kar ve fırtınaya bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerleri beyaza bürüdü. Eskişehir- Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan 1220 rakımlı Yarımca Mahallesi dolaylarında mevsimin ilk karı düşerken, her yeri beyaz gören sürücüler de adeta şok yaşadı. Şehir merkezine yaklaşık 20 dakika mesafede olan bölgede zaman zaman sis de etkili oldu.

"Eskişehir'de yok ama burada kar var"

Yarımca Mahallesi Muhtarı Mehmet Tevfik Şahin, "Yılın ilk karı yağdı bugün itibariyle, sevinçliyiz. Kar bizim buralarda ne kadar çok yağarsa yazın mahsullerimiz, derelerimiz, çeşmelerimiz iyi akıyor, bol oluyor. O yönden memnunuz. Sevindirdi bizi. Eskişehir ve Sarıcakaya'da kar yok, ama bizim burası yukarıda olduğu için kar var. Yüksekte olduğumuz için ilk kar genelde buraya yağıyor. Kar yağınca mikroplar ölüyor, hastalıklar gidiyor. O yönden kar iyi bu dönemlerde. Bu tarihlerde genelde yağıyor kar. Bekliyorduk, hazırlıklıydık. İleriye doğru havalar iyi olur ama kar yağdığında da kar artar. 1 metreye kadar kar olur genelde" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta ortasında 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği ve yüksek kesimlerde de kar yağışının görülebileceği belirtilmişti.