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12 Mayıs 2018 16:23

Eskişehir’de yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir’de 2 uyuşturucu satıcısı şahıstan yüzlerce narkotik hap ele geçirildi.

Eskişehir’de yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

12 Mayıs 2018 16:23


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakleden ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, İ.Y. ve H.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta arama çalışması yaptı. Aramalar sonucu 651 adet Ecstasy uyuşturucu hap ve 30 adet yeşil reçeteye tabi satılan, reçetesiz satışı yasak olan Lyrıca hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatılırken, İ.Y. ve H.Y.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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