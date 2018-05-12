Eskişehir’de yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakleden ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, İ.Y. ve H.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta arama çalışması yaptı. Aramalar sonucu 651 adet Ecstasy uyuşturucu hap ve 30 adet yeşil reçeteye tabi satılan, reçetesiz satışı yasak olan Lyrıca hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatılırken, İ.Y. ve H.Y.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.