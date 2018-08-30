Eskişehir’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken öğrencilerin halk oyunu gösterileri ile devam etti. Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan kutlama alanında heyet, törene katılan vatandaşları ve protokolü selamlayarak Zafer Bayramını kutladı. Tören askeri bando ve geçit töreni ile sona erdi.

Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.