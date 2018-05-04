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04 Mayıs 2018 16:00

Eskişehir’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ALP Havalık Fabrikası’nda çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Eskişehir’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

04 Mayıs 2018 16:00


Olay yerinde incelemeler yapan ve ilgililerden bilgi alan Vali Çakacak, yangının tam çıkış nedeninin detaylı incelemelerin ardından belli olacağını aktardı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinin patlamasıyla alevlerin yükseldiğini ifade etti. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığını bildiren Vali Çakacak, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki bir fabrikamızda yangın meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye teşkilatımızdan ilk aldığımız bilgilere göre, oksijen tüplerinin patlamasıyla yangın meydana gelmiş. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız incelemelerine devam ediyor. Dumandan bir kişi etkilendi, şu anda hastanede müşahade altında. Ancak aldığımız bilgilere göre, durumu çok ciddi değil. Sağlık Müdürümüz, birazdan taburcu edileceğini ifade etti. Durum bundan ibaret ve olaya Başsavcılığımız da el koymuş durumda. Netice olarak adli bakımdan neden meydana geldiğinin incelenmesi gerekir. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bu kadar ile atlatılması önemli çünkü burası büyük bir organize sanayi bölgesi. Tabii yangının tam çıkış nedeni ve yeri detaylı incelemelerden sonra ortaya çıkacak" dedi.




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