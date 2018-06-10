Eskişehir’deki gezginler konsept geceler ile bir araya geliyor

Düzenlenen turlara katılım gösteren gezginler, 222 Turizm Seyehat Acentesi bünyesinde gerçekleştirilen geziler haricinde de bir araya gelmeye devam ediyor. Turlarda ziyaret edilen kültürlerin yemeklerinin yanı sıra müziklerin de paylaşıldığı konsept gecelerinin ilkinde Güneydoğu Anadolu kültürüne ev sahipliği yapıldı. Her ay düzenli olarak yapılması planlanan geceler dışında özel gün ve haftalarda da etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklere, merak eden herkes katılım gösterebilirken kültürler hakkında da bilgi edinme şansı elde ediliyor.

“Turizm insanları buluşturur, dost yapar”

Bir sonraki gecenin yaz tatili dönüşü olacağını belirten 222 Tur yurt dışı koordinatörü ve operasyon sorumlusu Ragıp Ferdi Aydınalp, “Projenin asıl amacı gezginlerimizle bir araya gelmek, çünkü biz onlarla dost oluyoruz. Turizm insanları buluşturur dost yapar. Biz de dostlarımızla ortak bir kültürü, havayı, duyguyu solumak için bir araya geldik. Bizim kulübümüz herkesin emeğinin de yer aldığı ortak bir paylaşım. Hem geçmişte yaptığımız turlarla ilgili keyifli dakikalar geçiriyoruz hem de gelecekte yapmayı planladığımız turlar hakkında konuşuyoruz. İlk geceye yaklaşık 70 kişilik bir katılım oldu, ancak tanıtım aşamasında olmamız, gündemde olan seçim süreci ve yaz tatili dolayısıyla minimum rakamımız olarak görüyoruz bunu” ifadelerini kullandı.

Gezgin olan ve Seyahat Kulübü organizasyonlarında gönüllülük esasına dayalı aktif üyelik gösteren Fatma Temel, “Bizim turlarımızda çok güzel dostluklar oluştu. O kadar keyifli oluyor ki hatta Balkan turunda birlikte olduğumuz arkadaşlarımızdan bir tanesi Balıkesir’den kalkıp geldi. Hep birlikte toplanıp gelişi güzel hareket etmekten ziyade belirli bir tema üzerinden hareket etmeyi tercih edeceğiz” dedi.