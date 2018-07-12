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12 Temmuz 2018 11:30

Eskişehir’deki gıda firmalarına Gıda ve Yem Güvenliği eğitimi verildi

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gıda ve Yem Güvenliği proje kapsamında Eskişehir’de bulunan gıda firmalarından katılım sağlayan 100 kişiye eğitim verildi.

Eskişehir’deki gıda firmalarına Gıda ve Yem Güvenliği eğitimi verildi

12 Temmuz 2018 11:30


2016 Yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği alan “Gıda ve Yem Güvenliği için HACCP Eğitim Modüllerinin AB Standartlarında Oluşturulması” isimli proje kapsamında Eskişehir’de 100 kişiye eğitim verildi.


Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Tepebaşı ve Odunpazarı Gıda, Tarım ve İlçe Müdürleri ve Personelleri, İl Müdürlüğümüz Personelleri ile gıda firmalarının yetkilileri katılım sağladı.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, açılış konuşmasında; “Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri başvuru sonuçlarına göre; Avrupa Birliği Komisyonuna sunulan 287 adet proje teklifinden, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 25 proje teklifinin hibe almaya hak kazandığını, Eskişehir Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü projesinin de bu projeler arasında yer aldığını, İngiltere, Almanya, Slovakya ve Ankara Üniversitesi işbirliği sonucu BİT (bilgi işlem teknolojisi) ile oluşturulan HACCP Eğitim Modülleri aracılığı ile bundan sonra gıda firmalarının para ve ekstra zaman harcamadan kendi işyerlerinde HACCP Sistemini kolaylıkla uygulayabileceklerini ve aynı zamanda dersler 4 dilde hazırlandığından (Türkçe, İngilizce, Almanca, Slovakça) tüm AB Ülkelerinde de kullanılacağını, böylelikle Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamalarında ülkeler arası farklılıkların en aza indirileceğini ifade etti.”


Proje koordinatörü Dr. Hatice Olcay; Projenin amacı, hedefleri ve kazanımları, HACCP Eğitim Modüllerinin içeriği hakkında bilgi verdi. Kurum personeli Bilgisayar Mühendisi Ahmet Fahri AKAN Proje web sitesi ve ICT Eğitim Modüllerinin teknik özellikleri, sınav ve sertifika şartları hakkında bilgi verdi.


Proje ortağı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları konusunda sunum yaptı. Gıda İşyerlerinin Teknik Koşulları, HACCP Ön Gereksinimleri, Gıda ve Personel Hijyeni, Gıdayı Etkileyen Tehlikeler, HACCP İlkeleri konularında katılımcılara bilgi verildi.




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