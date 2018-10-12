Eskişehir'deki gıda üretim işletmeleri modernleşiyor

Tütüncü ve Alkan, gıda üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden işletme ve ürünler hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Erkan Alkan, işletme ziyareti esnasında yaptığı açıklamada; Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 11'inci etap kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yüzde 50 hibe desteği kapsamında 546 bin lira tutarında makine alımı yapan işletmeye toplam 273 bin lira hibe ödemesi yapıldığını ifade etti. Bu sayede işletmenin modernize edilerek kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 11'inci ve 12'nci etapta toplam 198 projenin uygun görüldüğünü vurgulayan Alkan, 149 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandığını belirtti. İl Müdürü Alkan, projelerin toplam tutarının yaklaşık 80 milyar lira olduğunu ve yatırımların tamamlanmasıyla yatırımcılara yaklaşık 40 milyar lira hibe ödemesi yapılacağını aktarırken bugüne kadar tamamlanan 86 projeye yaklaşık 9 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü de yaptığı açıklamada; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen yüzde 50 hibe destekleriyle İşletmelerin yeni alınan modern makinelerle kapasitelerinin artırılarak daha ucuza, çok miktarda ve hijyenik şartlarda üretim yapacaklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin kaynaklarından verilen hibe desteklemelerinin de üretime dönük olarak gerçek yerine ulaşmasından ve Milli ekonomiye katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Firma yetkilileri de Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ı İşletmelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını aktardılar.