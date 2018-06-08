Eskişehir’deki göz bankalarına Sağlık Bakanlığı’ndan teşekkür

Dr. Nilgün Yıldırım ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankası Tıbbi Müdürü Uzm. Dr. Zihni Ergün’e Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Prof. Dr. Nilgün Yıldırım adına Dr. Eray Atalay’a ve Uzm. Dr. Zihni Ergün’e teşekkür belgeleri Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından verildi. Belgelerin takdimi sırasında bir konuşma yapan Bilge, Türkiye’de 2 bin 500 kayıtlı kornea nakli bekleyen hastanın olduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürü Bilge, "Ülkemizde kornea nakli ile hayat ışığına kavuşmayı bekleyen Bakanlığımız sisteminde kayıtlı 2 bin 500 hasta bulunmaktadır. Bu listeye her yıl 4 binin üzerinde yeni hasta eklenerek yıl içinde kornea nakli olmayı bekleyen hasta sayısı 6 bin 500’e ulaşmaktadır. Hastaların nakil hizmetine erişimi, kornea nakli için gerekli kornea teminleri ile olmaktadır. İlimizde kornea temini ve nakli yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi olmak üzere iki adet göz bankası bulunmaktadır. Kornea gözün en dış kısmında yer alan, ışığın odaklanmasını sağlayan, gözü dış etkenlerden koruyan görmeye yardımcı dokudur. Dünyada binlerce kişi çeşitli hastalıklardan dolayı saydamlığını yitiren korneanın değişimi ameliyatı olan kornea nakli ile görme yetisini kazanmayı beklemektedir. Sanılanın aksine gözün tamamı değil ön kısmındaki saydam tabaka alınarak nakledilmektedir" dedi.