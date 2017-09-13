Eskişehir’deki orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Karatepe mevkiindeki kızılçam ormanında bilinmeyen bir sebeple başlayan orman yangınına ilk önce yer ekipleri müdahale etti. Geceyi yangınla mücadelede geçiren ekiplere, sabah İstanbul’dan gelen söndürme helikopteri de katıldı. Keskin ve Borabey göletlerinden su alan helikopterin çalışması ve yer ekiplerinin gayreti ile bugün günü öğle saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk ölçümlerde 2 hektarı örtü, 1,5 hektarı tepe yangını olmak üzere toplam 3,5 hektarlık bir alan zarar gördü.

Öte yandan, ulaşımı zor, sarp bir arazide çıkan orman yangınına 6 orman itfaiyesi, 4 ilk müdahale pikabı, 1 dozer, 40 işçi ile müdahale edildi. Civar köylerden gelen 35 kişi de söndürme çalışmalarına katıldı.