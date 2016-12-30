Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:22

Eskişehir’deki sığınmacılara Türkçe kursu

Eskişehir’deki sığınmacılara Türkçe kursu

30 Aralık 2016 16:22

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği tarafından, Odunpazarı bölgesinde bulunan dernek binasında Eskişehirli Emekli Öğretmen Beysun Heper Doğan tarafından fahri olarak Eskişehir’deki sığınmacılara Türkçe okuma-yazma, günlük hayatta ihtiyacı olan kelimeleri öğrenme kursu veriliyor.
Eskişehir’deki sığınmacılara kurs vermeyi gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirten emekli öğretmen Beysun Heper Doğan yaptığı açıklamada, "Derneğimiz de, sığınmacılara Türkçe, okuma-yazma, günlük hayatta ihtiyacı olan kelimeleri öğrenme kursunu gönüllü ve fahri olarak vermekteyim. Ortalama 18 sığınmacı kursiyer talebem var. Kış şartlarından dolayı bazen kursa gelmede devamsızlıklar yapabiliyorlar. Genellikle kursiyer talebelerim Irak, Sudan, Filipin’den gelen sığınmacılardır. Dönem kursumuz, eylül ayında başladı ve 30 Nisan 2017’de sona erecektir. Bazen kurs süresi içinde kursiyerlerimize Eskişehir’i tanıtmak için, şehir içi tanıtım gezileri düzenliyorum. Kursumuzu bitiren çok kursiyer öğrencim, İsveç, Kanada, Avustralya’da yeni ülkelerinde yaşamlarına devam etmektedirler. Hem benim için, hem de kursumuzu bitiren kursiyerler öğrencilerimiz için güzel anılarımız oldu. Dış ülkelere giden bazı öğrencilerimizle, muhtelif aralıklarla internet üzerinden görüşüyorum ve bağlarımı koparmıyorum. Bana mutluluk veren bu çalışmayı ve fahri olarak gönüllü kurs vermeyi severek yapıyorum" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç