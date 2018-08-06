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06 Ağustos 2018 17:27

Eskişehir’deki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de küfür etme meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi pompalı tüfek ile yaralandı.

Eskişehir’deki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

06 Ağustos 2018 17:27


Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde gerçekleşti. Bir dernek binası önünde bekleyen Turan G. ve arkadaşı Ömürcan Ö. ile tanımadıkları 3 kişi arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra Turan G. ile Ömürcan Ö’yü pompalı tüfekle yaralayan üç kişi olay yerinden kaçtı. Yaralanan Turan G. ve Ömürcan Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki şahsın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma ile şüphelilerden Okan Ş. Şirintepe Mahallesi Özbay Sokak’ta bulunan evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve tüfeğe ait 6 dolu kartuş ele geçirildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.




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