Eskişehir'deki ulaşım ücretleri mega kentlere kafa tutuyor

Eskişehir'de ulaşıma yapılan zamlardan dolayı vatandaşlar tepki gösterirken, Eskişehir şu anki ulaşım ücretleriyle büyük şehirlerle yarışır hale geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), geçtiğimiz günlerde şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam yaptı. Eskişehir'deki ulaşım mesafelerinin kısa olması düşünüldüğünde vatandaşlar gelen zamların fahiş miktarda olduğunu düşünüyor. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de zamdan sonra artık öğrenciler 1 lira 60 kuruş ulaşım ücreti ödeyecek. Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul'da eğitim-öğretim gören bir öğrencisi ise ulaşıma 1 lira 25 kuruş ödüyor. Durum böyle olunca da Eskişehirliler kısa mesafelerde ulaşım için ödenilen yüksek miktarlardan dolayı mağdur oluyor.

"Okullar açıldı ve öğrencilerimiz çok mağdur olacaklar"

Konuyla ilgili Eskişehir Tüketiciyi Koruma Derneği Şube Başkanı Av. Dilek Gündoğan, zamlardan öğrenciler başta olmak üzere tüketicilerin çok mağdur olacağını söyledi. Başkan Gündoğan, "Zammı uygun bulmuyoruz. Çok fahiş oranda olduğunu düşünüyoruz. Eskişehir'in ulaşım mesafesi düşünüldüğünde maliyetin bu kadar fazla olmadığını düşünüyoruz. Tüketici bu anlamda çok fazla mağdur edildi. Okullar açıldı. Öğrencilerimiz çok mağdur olacaklar. Biz bu zammın yeniden gözden geçirilmesini düşünüyoruz. Ekonomik anlamda hem tüketicilerimiz hem öğrencilerimiz çok mağdur olacaklar. Çünkü zam oranları çok fazla. Ekonomik gelirler de düşünüldüğünde özellikle uzak mahallelerden gelenlerin aktarma ücreti ödeyeceği de düşünüldüğünde ulaşım bedeli çok fazla oluyor. Zam oranını UKOME yaptı. UKOME'nin hangi giderleri göz önünde bulundurarak bu zam oranlarını yaptığını açıkçası bilmiyoruz. Kendilerince yetkililer açıkladı. Benzine ya da diğer giderlere zam geldiği için bu zam oranının yapıldığını söylediler. Fakat değişik yöntemler de bulunulabilir. Meydana gelen her olumsuzluğun faturasını tüketicilerin, öğrencilerin ödemesini istemiyoruz. Farklı çözüm yolları üretilebilir, farklı gelir kapıları düşünülebilir belediye açısından. Büyükşehirlerle oranladığımızda biz daha kısa mesafe gidiyoruz. Örneğin gidilen durak sayısına göre bedelin iadesi söz konusu olabilir. Aslında İstanbul'daki bu modelin Eskişehir'de düşünülebileceğini düşünüyoruz. Yetkililere de bir davetimiz olsun bu. Çalışma başlatabilirler. Makinelerden Eskişehir'de yerleştirebilirler. Böylece kıs mesafe gidenlerle uzun mesafe gidenler aynı bedeli ödememiş olurlar” dedi.

"Temel ihtiyaçlardan olan ulaşıma gelen zammı doğru bulmuyoruz"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal ise, "Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak temel insan haklarından olan su, ulaşım gibi zamların ekonomik göstergelerin gerekçe gösterilerek yapılmasını doğru bulmuyoruz. Örneğin insanların temel ihtiyaçlarından olan su, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla yüzde 17 oranında düşürüldü. Eskişehir'de de ulaşıma yüzde 25-30 civarında zam yapıldı. Biz Eskişehir'de yapılan bu zammı doğru bulmuyoruz. Eğer ekonomik göstergeler böyle bir zammı zorunlu kılıyorsa bile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi veya merkezi idare temel ihtiyaçlara zam yapmamalı. Bu zorunluluğu başka kaynaklardan sübvanse etmelidir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir'de ulaşımın rahat olması gerekirken şu an fiyat çok yüksek"

Son olarak Eskişehir'in ulaşım yönünden İstanbul'dan daha pahalı olduğunu vurgulayan Fatmanur Biciğan şunları söyledi;

"Eskişehir çok küçük bir yer olmasına rağmen, ulaşımın çok rahat olması gerekirken şu an fiyat çok yüksek. Ben öğrenci değilim. Öğrenciliğim bitti normal bilet basıyorum ve şu an 2 buçuk lira basıyorum. İstanbul'da yaşarken, Şişli'den Beşiktaş'a giderken benim en fazla yol ücretim 2 buçuk-3 lira oluyordu ki İstanbul'dan bahsediyoruz. Gebze'de otururken bile İstanbul'a yolculuk yapacağımda Harem'e 1 lira verip metroya da 1,25 veriyordum. Bu benim için daha kolay. Eskişehir'de yürüyerek gideceğim yerler daha yakın ama buna rağmen Gökmeydan'dan Anadolu Üniversitesi'ne 3 buçuk lira basarak geldim. Yürüyerek gitsem belki 3 buçuk lira karnımı doyuracak. Ben ilk geldiğimde Eskişehir'e çok iyi bir öğrenci şehri olarak bakıyordum, çok güzel bir şehir diyordum. Artık dolar mı etkiledi? Büyükerşen mi etkilendi? Bilmiyorum ama fiyat çok yükseldi."