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04 Mayıs 2018 15:20

Eskişehir’deki yangına müdahale sürüyor

Eskişehir’deki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Alp Havacılık Fabrikası’nda çıkan büyük yangına müdahale devam ediyor.

Eskişehir’deki yangına müdahale sürüyor

04 Mayıs 2018 15:20


Eskişehir’de 90 milyonluk dev bir yatırım ile faaliyete geçen 11 bin metrekarelik tesiste, bugün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hızla binayı saran yangına ilk müdahale su sıkan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan beton kamyonlarından geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, TOMA ve beton mikseri sevk edilirken, yangında çıkan dumanlar şehrin her tarafından gözle görünür hale geldi. Bu sırada fabrika içerisindeki işçiler dışarıya çıkarılırken, birçoğunun yaralandığı ve dumandan etkilendiği öğrenildi.


Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.




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