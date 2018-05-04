Eskişehir’deki yangının çıkış nedeni belli oldu

Yangın haberini alınca fabrikaya ulaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karacan, yangının tüpe isabet eden bir kıvılcımdan dolayı çıktığını söyledi. ALP Havacılık Fabrikası’nın Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Karacan, "Büyük geçmiş olsun. Türkiyemiz için ALP Havacılık önemli bir kuruluş. Kıvılcım ve tüpten dolayı yangın meydana gelmiş. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Bir arkadaşımız dumandan etkinlenmiş, onu da hastaneye sev etmişler. Şimdi de yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede söndürülür. Diğer yerlerden takviye ekipler de isteniyor. Tabii istemezdik böyle bir şeyin olmasını ama önemli olan can kaybının olmaması. Ben Alpata Grubu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eskişehir Sanayimize geçmiş olsun. Eskişehirimiz için büyük bir zarar ama büyük bir kuruluşlar ve inşallah en kısa sürede atlatırlar" dedi.