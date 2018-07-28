Eskişehir’den ‘Kanlı Ay’ tutulması manzaraları

Milyonlarca insan tarafından heyecanla beklenen 2018 yılının en önemli olaylarından ‘Kanlı Ay’ tutulması dün akşam gerçekleşti. Saat 21.00 itibari ile başlayan tutulma Dünya’nın birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir’den de gözlemlendi. Vatandaşlar, saat 20.13’te başlayan ve dünyanın güneş ile ay arasına girmesi sonucu oluşan 1 saat 43 dakika boyunca ayın tamamen kızıla büründüğü ’Kanlı Ay’ tutulmasını kentin farklı noktalarında izleme fırsatı buldu. Eskişehir’de, zaman zaman bulutlar arasında kaybolsa da uzun süre net olarak izlenebilen tutulmayı video ve fotoğraflarla kaydeden vatandaşlar, bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştılar.