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28 Temmuz 2018 12:07

Eskişehir’den ‘Kanlı Ay’ tutulması manzaraları

Dün gece yaşanan ve 21’inci yüzyılın en uzun ay tutulması kabul edilen ’Kanlı Ay’ tutulması, Eskişehir’de de güzel görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’den ‘Kanlı Ay’ tutulması manzaraları

28 Temmuz 2018 12:07


Milyonlarca insan tarafından heyecanla beklenen 2018 yılının en önemli olaylarından ‘Kanlı Ay’ tutulması dün akşam gerçekleşti. Saat 21.00 itibari ile başlayan tutulma Dünya’nın birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir’den de gözlemlendi. Vatandaşlar, saat 20.13’te başlayan ve dünyanın güneş ile ay arasına girmesi sonucu oluşan 1 saat 43 dakika boyunca ayın tamamen kızıla büründüğü ’Kanlı Ay’ tutulmasını kentin farklı noktalarında izleme fırsatı buldu. Eskişehir’de, zaman zaman bulutlar arasında kaybolsa da uzun süre net olarak izlenebilen tutulmayı video ve fotoğraflarla kaydeden vatandaşlar, bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştılar.




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