Eskişehir'den ücretle poşet satışı düzenlemesine öneri

Açıklamasında, yeni düzenleme ile poşet kullanımının azalacağını belirten ESBALDER Başkanı Demirtaş, "2019 itibari ile başlayacak olan, daha önce iki kere ertelenen ve bu yılbaşından itibaren kullanıcılara para ile satılması planlanan bu düzenleme ile poşet kullanımının azalacağı ön görülmektedir. Her bir poşetin çevreye ve doğaya çok büyük zararları olduğu ispatlanmıştır" dedi.

"Poşetlerin tamamen yasak olması, file ve çantalarla alış-veriş yapılması gerektiğine inanıyoruz"

Poşetlerin yerini doğaya daha az zararlı olan file ve kâğıt çanta türevlerinin alması gerektiğini vurgulayan Başkan Demirtaş, "Bu kimyasalın tamamen yasak olması, eskiden olduğu gibi file ve çantalar ile alış-veriş yapılması gerektiğine inanıyoruz. Satılacak poşetlerin yerine kâğıt türevli çantaların satılması daha doğru olacaktır. Tüm halkımızın geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Tüm belediyelerimizin de Japonya'da olduğu gibi her gün farklı atıkların toplanması örneğin; pazartesi günü evsel çöp, salı günü plastik atıklar, çarşamba günü yağ ve kimyasal atıklar, perşembe günü evsel atıklar gibi düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.