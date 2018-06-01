Eskişehir’e 62 milyon TL’lik 8 tesis

Dr. Veysel Eroğlu Eskişehir’de 62 milyon lira yatırım bedelli 5 tesisin açılışı ve 3 tesisin de temel atma töreni için kente gelecek.

Açılışı gerçekleştirilecek tesislerin 4 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve 1 adedi de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’e kazandırılacak. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 1 adet, Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak 1 adet, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesisin de temelini atacak. Eroğlu, 3 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Valilik önünde düzenlenecek toplu temel atma ve açılış merasimi ile 62 milyon TL yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek.

Vatandaşlarla iftar yapacak

Bakan Eroğlu, düzenlenecek toplu açılış ve temel atma merasiminde Sarıcakaya Laçin Sulaması, Yunus Emre Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ile ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmaların temellerini atacak. Bakan Eroğlu, aynı merasimde DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Alpu Dereköy Göleti, Beyazaltın (Sepetçi) Göleti Sulaması, Alpu Dereköy Göleti Sulaması ile 1 adet taşkın koruma tesisinin ve DKMP Genel Müdürlüğü’nce tamamlanan Musaözü Tabiat Parkı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da açılışını gerçekleştirerek ardından vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapacak.

Ayrıca, Eskişehir’de düzenlenecek merasimde 10 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de ORKÖY sertifikası ile 9 adet yangın söndürme tankeri verecek olan Eroğlu ceviz, ıhlamur, sedir ve karaçam fidan türlerinden oluşan toplam 4 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak. Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 8 bin 594 dekar zirai alan suya kavuşacak. 1 mahalle taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanlık alanların artırılması ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak.